Тайсон Ф'юрі переміг Володимира Кличка в бою за титул чемпіона світу

У Дюссельдорфі (Німеччина) завершився бій за титул чемпіона світу з боксу за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine», в якому Володимир Кличко та Тайсону Ф'юрі провели всі 12 раундів.

Перемогу за очками судді одноголосно присудили Тайсону Ф'юрі.

Бій спочатку проходив у запеклій і рівній боротьбі, а в середині протистояння українець навіть заволодів перевагою. Але, незабаром британець вирівняв становище і зумів вийти вперед за очками. Єдиним шансом у кінцівці бою для українського боксера був нокаут, але британець з честю витримав 12 раундів до кінця.

У підсумку, судді одноголосно віддали перевагу Ф'юрі за очками - 115:112, 115:112, 116:111.