УПЛ: "Зоря" виграла у "Сталі", "Карпати" здолали "Олімпік"

Луганська "Зоря" обіграла дніпродзержинську "Сталь" (2:1), а львівські "Карпати" здолали донецький "Олімпік" (4:1) у перших двох матчах 16-го туру української футбольної Прем'єр-ліги.

Луганська "Зоря" вийшла на 3-е місце в турнірній таблиці УПЛ після того, як зуміла виграти в матчі зі "Сталлю". Гра в Запоріжжі почалася з конфузу для номінальних господарів поля, які на 12-й хвилині пропустили гол після удару Владислава Кулача. Втім, на 57-й хвилині гравці "Сталі" вже забили гол у свої ворота - помилився Антон Кравченко. А вирішальним у цьому матчі став епізод на 63-й хвилині, який завершився точним ударом Пилипа Будківського. Після навісу з правого флангу Олександр Караваєв ударом головою продовжив політ м'яча у воротарський майданчик, а там Будковський, зігравши на випередження, переправив м'яч у ворота.

В паралельному матчі у Львові "Карпати" виявилися значно сильнішими за "Олімпік". Основні події в цій грі розвивалися в перші 30 хвилин. Денис Кожанов відкрив рахунок ударом з пенальті на 15-й хвилині, Амбросій Чачуа на 20-й подвоїв перевагу своєї команди, а на 27-й гравець "Олімпіка" Іван Матяж скоротив перевагу львів'ян до мінімуму - 2:1. Варто відзначити, що з 12-ї хвилини гравці "Олімпіка" були в меншості (суддя видалив Заура Махарадзе), але гідно протистояли супернику по ходу гри. Тим не менш, на 76-й хвилині Ігор Худоб'як зумів забити третій гол у закріпити перевагу господарів поля. Вже в самій кінцівці, на 89-й хвилині, Дмитро Клець довів перевагу своєї команди до розгромної - 4:1.

Таким чином, в турнірній таблиці у "Зорі" 31 очко і луганчани на 3 бали випереджають у боротьбі за 3-4 місця дніпропетровський "Дніпро", у "Карпат" - 21 очко (наздогнали "Волинь" у боротьбі за 6-7 місця), а у "Олімпіка" залишилося 14 очок (9-е місце).

16-й тур УПЛ триватиме до 30 листопада. Лідери турнірної таблиці - київське "Динамо" та донецький "Шахтар" проведуть свої матчі в неділю, а "Дніпро" - в понеділок.