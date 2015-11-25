Голкіпер "Динамо" Шовковський після матчу з "Порту": Виконали все те, про що домовлялися перед грою

Голкіпер київського «Динамо» Олександр Шовковський у ефірі телеканалу "Футбол 1" поділився эмоціями після перемоги над «Порту».

"Ми фактично виконали все те, про що домовлялися перед грою. Тільки завдяки самовіддачі ми досягли бажаної перемоги", - зазначив капітан команди.

А говорячи про свою реакцію в епізоді, коли м'яч потрапив у поперечину воріт в кінцівці матчу, Шовковський зауважив: "Я нічого не думаю, я граю. Думати потрібно після гри. Потрібно думати на футбольному полі про займану позицію, як і кому віддати, як переміщатися, але на емоції і переживання немає часу. Гра продовжується, потрібно грати до фінального свистка".

Як повідомляв УНІАН, київське "Динамо" обіграло "Порту" в ключовому матчі групового етапу ЛЧ в гостях з рахунком 2:0. Тепер, перемога "Динамо" в заключному турі в домашньому матчі над аутсайдером групи ізраїльським "Маккабі" (Тель-Авів) дозволить чинному чемпіону України пробитися у весняну стадію змагань - плей-офф Ліги чемпіонів - 1/8 фіналу.