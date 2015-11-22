Жіноча збірна України розгромила Люксембург в матчі відбіркового турніру Євробаскету-2017

У Києві відбувся матч 1-го туру відбіркового турніру чемпіонату Європи з баскетболу в Групі D, в якому збірна України приймала команду Люксембургу і розгромила суперника з рахунком 90:38.

Українки мали перевагу з самого початку матчу і вже в першому періоді створили відрив у 7 очок - 23:16. У другій 10-хвилинці відрив бул збільшений ще на 7 балів (16:9).

А в наступному ігровому відрізку, вже після великої перерви, господині майданчика просто розгромили суперниць - 28:2. Явна перевага була у збірної України і в заключній чверті, що завершилася з рахунком 23:11.

Найрезультативнішими гравцями у складі збірної України стали Катерина Дорогобузова (20 очок) та Аліна Ягупова (17).

В іншому матчі групи збірна Сербії розгромила команду Німеччини з рахунком 100:57.

У 2-му турі відбіркового турніру Євробаскету-2017 українки 25 листопада зіграють зі збірною Німеччини в гостях, в Марбурзі.