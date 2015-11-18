Бойко та Ярмоленко показали, як треба спілкуватися з провокаторами: коуби матчу Словенія - Україна
13:45, 18 листопада 2015Спорт
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Матч-відповідь у Мариборі був дуже важким для "синьо-жовтих", до того ж суперники постійно провокували українців.
Бойко став зіркою інтернету / Скріншот
Збірна України вийшла на Євро-2016, вперше подолавши бар'єр стикових матчів. Наші футболісти пройшли команду Словенії з загальним рахунком 3:1 (2:0 вдома та 1:1 на виїзді).
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Матч-відповідь у Мариборі був дуже важким для "синьо-жовтих", до того ж суперники постійно провокували українців. Дві відповіді наших гравців "розірвали" соцмережі. Денис Бойко та Андрій Ярмоленко показали, як треба спілкуватися з провокаторами, пише ТСН.
Сам Бойко по прильоту збірної розповів, що знає, що став зіркою Youtube.
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