Бойко та Ярмоленко показали, як треба спілкуватися з провокаторами: коуби матчу Словенія - Україна

Збірна України вийшла на Євро-2016, вперше подолавши бар'єр стикових матчів. Наші футболісти пройшли команду Словенії з загальним рахунком 3:1 (2:0 вдома та 1:1 на виїзді).

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Матч-відповідь у Мариборі був дуже важким для "синьо-жовтих", до того ж суперники постійно провокували українців. Дві відповіді наших гравців "розірвали" соцмережі. Денис Бойко та Андрій Ярмоленко показали, як треба спілкуватися з провокаторами, пише ТСН.

Сам Бойко по прильоту збірної розповів, що знає, що став зіркою Youtube.

Реакція Бойка на фол Бречко

Реакція Ярмоленка на Пейчніка