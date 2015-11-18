Тимощук: Наші вболівальники заслужили підтримати нас у Франції

Тимощук зазначив, що словенці діяли досить агресивно і влаштовували багато провокацій, передає ТСН.

"Словенці краще розпочали? Так, вони діяли дуже агресивно. Була дуже важка гра. Трибуни їх гнали вперед, було багато провокацій. Добре, що ми витримали цей натиск.

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Гра забудеться а результат залишиться. Для нас це велике досягнення. Вітаю усіх наших вболівальників. Вони заслужили, щоб поїхати і підтримати свою збірну у Франції", - зазначив Тимощук.

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Як повідомляв УНІАН, у Маріборі (Словенія) завершився матч-відповідь плей-офф відбірного турніру Євро-2016, в якому збірна України зіграла внічию з командою Словенії - 1:1, і перемігши за сумою двох матчів (3:1) вийшла у фінальну частину чемпіонату Європи.