”Челсі” шукає нового головного тренера

21:51, 24 травня 2008
Спорт
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Аврама Гранта все-таки відправили у відставку

Керівництво англійського футбольного клубу "Челсі" у суботу відправило у відставку головного тренера команди Аврама Гранта, повідомляється на сайті клубу. Грант був звільнений за підсумками дводенних нарад, що відбулися слідом за поразкою "Челсі" у фіналі Ліги чемпіонів.

53-річний ізраїльський фахівець пропрацював в "Челсі" менше року, у вересні 2007 року змінивши на посаді головного тренера португальця Жозе Моурінью.

У  сезоні 2007/2008 "Челсі" під керівництвом Гранту поступився титулом чемпіона Англії "Манчестеру", відставши від нього лише на два очки, нагадує Лента.ру. Другої "поразки" від "МЮ" "Челсі" зазнав 21 травня у фіналі Ліги чемпіонів у Москві, програвши в післяматчевій серії пенальті з рахунком 5:6.

Повідомляється, що "Челсі" вже розпочав пошуки нового головного тренера. За інформацією агентства France Presse, ним може стати тренер "Барселони" Франк Райкард, тренер міланського "Інтеру" Роберто Манчіні або наставник збірної Росії Гуус Хіддінк.

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