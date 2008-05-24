”Челсі” шукає нового головного тренера

Керівництво англійського футбольного клубу "Челсі" у суботу відправило у відставку головного тренера команди Аврама Гранта, повідомляється на сайті клубу. Грант був звільнений за підсумками дводенних нарад, що відбулися слідом за поразкою "Челсі" у фіналі Ліги чемпіонів.

53-річний ізраїльський фахівець пропрацював в "Челсі" менше року, у вересні 2007 року змінивши на посаді головного тренера португальця Жозе Моурінью.

У сезоні 2007/2008 "Челсі" під керівництвом Гранту поступився титулом чемпіона Англії "Манчестеру", відставши від нього лише на два очки, нагадує Лента.ру. Другої "поразки" від "МЮ" "Челсі" зазнав 21 травня у фіналі Ліги чемпіонів у Москві, програвши в післяматчевій серії пенальті з рахунком 5:6.

Повідомляється, що "Челсі" вже розпочав пошуки нового головного тренера. За інформацією агентства France Presse, ним може стати тренер "Барселони" Франк Райкард, тренер міланського "Інтеру" Роберто Манчіні або наставник збірної Росії Гуус Хіддінк.