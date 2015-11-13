Кличко звернувся до фанатів перед боєм з Ф'юрі (відео)

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine» Володимир Кличко записав відеозвернення до фанів напередодні свого бою з британцем Тайсоном Ф'юрі, повідомляє Кlitschko-brothers.

"Дорогі друзі! Не багато залишилося до поєдинку. Всього пару тижнів і я буду стояти в ринзі проти Тайсона Ф'юрі.

Протягом багатьох років ви підтримували мене поза рингом і в квадраті рингу, запалювали позитивною енергією, величезним бажанням перемоги. Перемоги це радість: радість для мене, для моєї команди, для вас - моїх уболівальників. Ви моя команда і я ділюся з вами цією радістю.

Я знаю - це відповідально. Я знаю - це непросто, але я ще раз хочу сказати, що ваше увазі протягом багатьох років і ваша підтримка заряджають мене. Заряджає на нові цілі і нові завдання.

Я пишаюся тим, що виходжу під українським прапором, я люблю своє рідне місто Київ і хочу передати привіт з тренувального табору і сказати - до нових зустрічей: хто-то з вас буде спостерігати бій по телевізору, а хто-то особисто в Дюссельдорфі. До нових зустрічей 28 листопада в поєдинку проти Тайсона Ф'юрі", - сказав Володимир.

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Ф'юрі відбудеться 28 листопада в Дюсельдорфі (Німеччина).