Чемпіонат України з гольфу вперше відбудеться в Україні
У першому етапі - понад 50 учасників
29-31 травня у Луганську у гольф-клубі відбудеться перший етап Чемпіонату України з гольфу.
Як повідомили УНІАН у прес-службі гольф-клубу, це вже п’ятий національний чемпіонат, але перший, який пройде на території України. Така можливість з’явилася з початком роботи першого в Україні поля для гри в гольф чемпіонського класу.
В етапі кубка візьмуть участь понад 50 українських спортсменів.
У турнірі поза заліком також візьмуть участь представники Італії, Росії, США, Чехії, Словаччини, Австралії, Швеції, Нової Зеландії.
Очікується, що на чемпіонаті будуть присутніми керівники НОК України та Міністерства України у справах сім’ї молоді та спорту.
Відбудеться також урочисте підписання партнерської угоди чотирьох українських гольф-клубів з Луганська, Харкова, Києва та Ялти.