Чемпіонат України з гольфу вперше відбудеться в Україні

29-31 травня у Луганську у гольф-клубі відбудеться перший етап Чемпіонату України з гольфу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі гольф-клубу, це вже п’ятий національний чемпіонат, але перший, який пройде на території України. Така можливість з’явилася з початком роботи першого в Україні поля для гри в гольф чемпіонського класу.

В етапі кубка візьмуть участь понад 50 українських спортсменів.

У турнірі поза заліком також візьмуть участь представники Італії, Росії, США, Чехії, Словаччини, Австралії, Швеції, Нової Зеландії.

Очікується, що на чемпіонаті будуть присутніми керівники НОК України та Міністерства України у справах сім’ї молоді та спорту.

Відбудеться також урочисте підписання партнерської угоди чотирьох українських гольф-клубів з Луганська, Харкова, Києва та Ялти.