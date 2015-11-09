Легкоатлети Лупу і Лашин визнані кращими в Україні у жовтні

Наталія Лупу та Дмитро Лашин визнані найкращими легкоатлетами України в жовтні 2015-го року, повідомляє прес-служба ФЛАУ.

Лашин на півмарафоні у Кракові (Польща) посів друге місце з найкращим результатом сезону в Україні та 16-м у Європі – 1 година 02 хвилини 52 секунди.

У свою чергу, Лупу стала героїнею Всесвітніх ігор серед військовослужбовців. У Кореї на CISM-2015 Наталія виборола золоту нагороду у бігу на 800 метрів (1.59,59) та срібну у складі естафетної команди 4х400 м (3.30,66).

Опитування по визначенню найкращих легкоатлетів країни традиційно проводиться серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників (у мережі Facebook). Голоси кожної з груп при підведенні підсумків враховуються як третина усіх голосів.