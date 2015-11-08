Збірна України з гандболу програла команді Латвії у відборі до ЧС-2017

У Києві завершився матч 2-го туру відбіркового турніру Чемпіонату світу з гандболу серед чоловічих команд, в якому збірна України приймала команду Латвії і програла з рахунком 18:23.

Українці мали перевагу в першому таймі, який завершився з рахунком 8:6. А вже після перерви підопічні Віталія Андронова практично відразу ж дозволили супернику зрівняти рахунок і вийти вперед. До останньої 10-хвилинки гри перевага суперника становило 1-2 м'ячі, а в кінцівці українці дозволили довести опонентові свою перевагу до "+5".

Кращим гравцем у складі збірної України став Олександр Тільте - 7 голів. На рахунку Едуарда Клюйка 6 м'ячів.

Як повідомляв УНІАН, раніше в матчі 1-го туру змагань збірна України розгромила в гостях команду Кіпру з рахунком 27:13.