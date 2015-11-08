"Волинь" виграла у "Ворскли" і увійшла до п'ятірки найкращих в УПЛ

У Луцьку завершився матч 14-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Волинь" приймала полтавську "Ворсклу" і виграла з рахунком 2:1.

Доля матчу була вирішена у другому таймі.

Господарі активно розпочали матч і вже на 4-й хвилині відкрили рахунок. Після кутового Флорентин Матей зробив передачу на Сергія Політила, і той сильним ударом у дальній кут відправив м'яч у сітку. Надалі гра проходила в гострій боротьбі, але більше голів у першому таймі забито не було.

А після перерви, на самому початку, на 50-й хвилині футболісти луцької команди подвоїли свою перевагу. Після навісу з флангу захисник невдало вибив м'яч і Дмитро Козьбан з розвороту завдав точний удар - м'яч зачепив ногу Олексія Дитятьева і влетів у сітку. Здавалося, "Волинь" спокійно доведе матч до перемоги, але уникнути нервової кінцівки не вдалося. На 76-й хвилині після навісу з лівого флангу Дитятьєв пробив у падінні головою - Шуст також у падінні відбив м'яч, але той закотився за лінію воріт - 2:1. Тим не менш, домогтися більшого і зрівняти рахунок "Ворсклі" так і не вдалося.

Таким чином, "Волинь" набрала 21 очко, піднялась на 5-е місце і тепер випереджає "Ворсклу" на 2 бали - 19.

14-й тур завершиться в неділю ввечері матчами "Дніпро" - "Говерла" і "Динамо" - "Сталь".

УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію обох матчів.