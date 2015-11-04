Український плавець Романчук переміг на етапі Кубка світу в Досі
11:39, 04 листопада 2015Спорт
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У Досі (Катар) завершився етап Кубка світу з плавання, де в запливі на дистанції 1500 м. вільним стилем у чоловіків перемогу здобув українець Михайло Романчук.
xsport.ua
Його партнер по команді Сергій Фролов у цьому ж запливі фінішував на 4-му місці, повідомляє офіційний сайт змагань.
Романчук проплив дистанцію за 15 хвилин 07.06 секунди.
Українець на 0,91 секунди випередив Дам'єна Джолі з Франції. Третім фінішував Стефан Мілн з Великобританії.
Сергій Фролов фінішував 4-м і відстав від переможця на 5,58 секунди. але від фінішувавшого 3-м Мілна українець відстав лише на 0,51 секунди.
Як повідомляв УНІАН, раніше на етапі КС в Досі бронзову медаль завоювала Дарина Зевіна.
Етап КС в Досі проходив 2-3 листопада.
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