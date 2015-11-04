Український плавець Романчук переміг на етапі Кубка світу в Досі

Його партнер по команді Сергій Фролов у цьому ж запливі фінішував на 4-му місці, повідомляє офіційний сайт змагань.

Романчук проплив дистанцію за 15 хвилин 07.06 секунди.

Українець на 0,91 секунди випередив Дам'єна Джолі з Франції. Третім фінішував Стефан Мілн з Великобританії.

Сергій Фролов фінішував 4-м і відстав від переможця на 5,58 секунди. але від фінішувавшого 3-м Мілна українець відстав лише на 0,51 секунди.

Як повідомляв УНІАН, раніше на етапі КС в Досі бронзову медаль завоювала Дарина Зевіна.

Етап КС в Досі проходив 2-3 листопада.