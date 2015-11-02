Українські дзюдоїсти завоювали дві медалі турніру серії "Великого шолома"

У столиці ОАЕ Абу-Дабі завершився турнір з дзюдо серії "Великого шолома", який приніс українській збірній дві медалі – срібну та бронзову, повідомляє прес-служба Федерації дзюдо України.

Яків Хаммо піднявся на другу сходинку п'єдесталу в категорії понад 100 кг, вигравши всі сутички на попередніх етапах, але поступившись у фіналі корейцю Сунг-Мін Кіму.

У свою чергу, Георгій Зантарая виборов «бронзу» в категорії до 66 кг, обігравши росіянина Камаля Хан-Магомедова у втішний сутичці.

З хорошими результатами з ОАЕ також повертаються Сергій Дребот (-73 кг), Вікторія Туркс (-78 кг) і Світлана Яремка (+78 кг), які посіли 7-і місця у своїх вагових категоріях.

Турнір Grand Slam проходив в Абу-Дабі (ОАЕ) з 30 жовтня по 1 листопада.