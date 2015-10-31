УПЛ, 13-й тур, "Динамо" - "Металіст": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Києві проходить матч 13-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" приймає харківський "Металіст".

Зустрічаються команди, які займають 2-е і 12-е місця в турнірній таблиці.

Харків'яни опустилися рекордно низько для себе за останні 10 років, а 10-матчева безвиграшна серія говорить сама за себе. Однак перелік виконавців у розпорядженні тренера Олександра Севідова не дозволяє говорити про приреченість гостей, тим більше, що на головних фаворитів сезону настрій у всіх особливий. А прикладом для харків'ян може служити зустріч молодіжних команд напередодні, де саме кияни ледь уникли поразки.

На «Динамо» буде цікаво подивитися з точки зору того, як команда зазнала болючої поразки від «Шахтаря» в попередньому зіграному турі, адже історії відомо багато випадків, коли окрема невдача може стати ознакою певних проблем, втрати внутрішнього комфорту. Втім, єврокубкова зустріч з "Челсі" і кубкова - з "Оболонь-Бровар" показала все ту ж націленість на чужі ворота і безпеку власних, що цілком властиво для киян у нинішньому році.

На котируваннях букмекерських контор явним фаворитом вважається "Динамо". На перемогу господарів ставки приймаються з коефіцієнтом 1,07 до 1, на нічию - 8,55 до 1, а на перемогу "Металіста" - 24,16 до 1.

Матч "Динамо" - "Металіст" розпочнеться на НСК "Олімпійський" о 17.00. ТВ-трансляцію гри проведе телеканал 2+2.