Дель П`єро увійшов в історію

Капітан Ювентуса в черговий раз підтвердив свою "легендарність", повторивши унікальне досягнення для кращих снайперів на Апеннінах.

Справа в тому, що Алессандро Дель П`єро примудрився по черзі стати кращим бомбардиром у Серії В і Серії А, раніше таке вдавалося тільки великому форвардові збірної Італії Паоло Россі (у 1977 і 1978 роках), повідомляє Football.ua.

У нинішньому сезоні Дель П`єро так само повторив свій особистий рекорд, 21 гол в Серії А - раніше така вершина підкорялася йому в сезоні 1997-1998, коли Пінтуріккіо був у зеніті слави.

Головному тренерові збірної Італії, Роберто Донадоні, тепер нічого не залишається, окрім як узяти символа Старої синьйори в національну збірну.

Правда, одноклубникові Сандро, Давиду Трезеге, бомбардирське досягнення (20 голів) не допомогло пробитися на Євро-2008. Наставник збірної Франції, Раймон Доменек, його проігнорував.