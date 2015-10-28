Усик названий Інтерконтинентальним боксером року за версією WBO

На 28-му конгресі Всесвітньої боксерської організації (WBO), який в ці дні проходить в Орландо, Олександру Усику було присвоєно звання Інтерконтинентального боксера року, повідомляє прес-служба промоутерської компанії братів Кличків К2.

У серпні Усик успішно захистив титул Інтерконтинентального чемпіона за версією WBO у двобої з представником ПАР Джонні Мюллером.

Наступний поєдинок українського боксера запланований на грудень, а ім'я суперника стане відомо пізніше. Олександр вже приступив до тренувального процесу в Буковелі.