Оприлюднено календар матчів збірної України на Euro Ice Hockey Challenge

Матчі в рамках цього змагання стануть першими для Олександра Савицького на посаді головного тренера української команди, повідомляє прес-служба Федерації хокею України.

Що до суперників нашої команди, то склад учасників турніру неодноразово змінювався. Україна, Румунія та Нідерланди свою участь в змаганні підтвердили ще у вересні. А ось четвертий учасник визначився лише нещодавно. Хорватія, Литва та Великобританія з різних причин не змогли підтвердити свою участь, тож Федерація хокею Румунії повідомила що виставить дві місцеві команди.

Щоправда, в якому вигляді буде представлена друга румунська команда наразі невідомо. Розглядається варіат, що це може бути або другий склад національної збірної, або ж збірна клубів.

Сам турнір відбудеться у місті Галац на місцевій 5-тисячній арені Patinoarul Artificial Galati (що з румунської перекладається як ковзанка) з 6 по 8 листопада 2015 року.

Збірна України провде зустріча з командами Румунії (6 листопада), Нідерландів (7 листопада) та Румунії-2 (8 листопада).