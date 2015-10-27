Клуб НБА "Фінікс Санз" продовжив контракт з українцем Ленем на сезон 2016/17

Клуб Національної баскетбольної асоціації "Фінікс Санз" продовжив контракти на сезон 2016/17 з захисником Арчі Гудвіном, центровим Олексієм Ленем і форвардом TJ Уорреном, повідомляє офіційний сайт клубу.

Лень у складі "сонячних" відзначився гарною статистикою в передсезонних матчах - 1,6 блоків 10,2 очка і 6,0 підбирань.

У сезоні 2014-15, він був одним з кращих гравців ліги з блокування атак суперника, займаючи сьоме місце в НБА серед гравців з 2,5 блоків в середньому за 36 хвилин гри. Всього ж, за кар'єру в НБА Лень в середньому набирає 6,3 бала, робить 6,6 підбирань, 1,5 блоків за 22 хвилини на майданчику. Гравець брав участь у 69 іграх. У 44 іграх минулого сезону Лень набирав 6,9 очка, 7,7 підбору, 1,9 блоку за 24,2 хвилини в середньому в грі.

Олексій Лень виступає в найсильнішій лізі світу - північноамериканській НБА - починаючи з сезону 2013/14.