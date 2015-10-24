Коноплянка знову забив гол за "Севілью": переможець Ліги Європи розгромив у матчі іспанської Примери "Хетафе" (відео)

У Севільї завершився матч чемпіонату Іспанії з футболу, в якому "Севілья" приймала "Хетафе" і розгромила суперника з рахунком 5:0.

Останній п'ятий гол у цій грі забив півзахисник збірної України Євген Коноплянка, реалізувавши пенальті на 80-й хвилині. Цей гол став п'ятим для українського футболіста в іспанському клубі Раніше він забивав як в іспанських національних турнірах, так і в єврокубках.

Раніше хет-триком відзначився Кевін Гамейро, який забивав голи на 34-й, 45-й і 61-й хвилинах (останній гол - з пенальті), а на 52-й хвилині Енвер Банега реалізував перший з трьох призначених у цій грі пенальті.

Таким чином, у "Севільї" на даний момент 12 очок (3 перемоги, 3 нічиї та 3 поразки) і 9-е місце в турнірній таблиці з 20-ти команд.