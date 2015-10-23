"Динамо" та "Карпати" проведуть наступні матчі Прем`єр-ліги з частково закритими трибунами

Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ прийняв рішення щодо інцидентів, які сталися в матчах 11-го туру чемпіонату України з футболу за участю київського "Динамо" та львівських "Карпат", повідомляє прес-слжуба ФФУ.

Зокрема, за неправомірні дії вболівальників команди «Динамо» Київ під час матчу 11-го туру чемпіонату ФК «Динамо» Київ – ФК «Шахтар» Донецьк 16.10.2015 р., свій наступний домашній матч ФК «Динамо» проведе з частково закритими секторами. А саме, закриттю підлягають сектори №№ 21, 41, 42, 43 НСК «Олімпійський».

Також за використання піротехнічних засобів вболівальниками команди «Карпати» Львів під час матчу 11-го туру чемпіонату між ФК «Карпати» Львів – ФК «Ворскла» Полтава 18.10.2015 р., свій наступний домашній матч ФК «Карпати» проведе з частково закритими секторами. Зокрема, закриттю підлягають сектори №№ 15, 16 стадіону «Україна».

Також обидва клуби зобов’язані сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 250 000 гривень.