"Шахтар" програв "Мальме" у матчі Ліги чемпіонів

В Мальме завершився матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, в якому "Мальме" обіграв донецький "Шахтар" з рахунком 1:0.

Гра проходила з ігровою і територіальною перевагою гірників, які не зуміли реалізувати жодного зі своїх моментів.

У свою чергу, шведи єдиний момент реалізували в середині першого тайму, коли Маркус Розенберг опинився навпроти воріт суперника і "розстріляв" Андрія П'ятова - 1:0. Потім були ще моменти у шведів, зокрема, вони не реалізували пенальті, який відбив П'ятов.

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, за якою можна простежити за ходом подій.

В іншому матчі групи А іспанський "Реал" та французський ПСЖ зіграли внічию - 0:0.

Таким чином, після 3-х турів у "Реала" і ПСЖ по 7 очок, "Мальме" - 3, "Шахтаря" - 0.