У тренера збірної України з футболу Фоменка термін контракту закінчується 30 листопада

Головний тренер збірної України з футболу Михайло Фоменко в ексклюзивному інтерв'ю газеті "КОМАНДА" підбив підсумки групового турніру Євро-2016 і поділився своїми планами на матчі плей-офф зі Словенією, повідомляє Isport.

"До речі, я не знаю, звідки в ЗМІ з'явилася інформація, що контракти у тренерського штабу збірної закінчуються 30 жовтня. У мене, наприклад, угода підписана до 30 листопада і кому вигідно поширення неправдивої інформації напередодні матчів плей-офф, мені незрозуміло", - сказав Михайло Іванович.

Як повідомляв УНІАН, матч плей-офф відбіркового циклу Євро-2016 Україна - Словенія відбудеться в суботу 14 листопада у Львові (початок о 19.00), а гра-відповідь пройде у Мариборі у вівторок 17 листопада (початок - о 21.45).