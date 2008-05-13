Німеччина і Данія отримали додаткові місця в Кубку УЄФА

Німеччина і Данія стали володарями двох додаткових путівок до першого кваліфікаційного раунду Кубка УЄФА завдяки жеребкуванню та високим позиціям у рейтингу Fair Play, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Як повідомляв УНІАН, раніше такий самий бонус отримала Англія, як перша в цьому рейтингу за підсумками сезону. А сім наступних країн, маючи рейтинг понад 8 балів (Данія, Іспанія, Німеччина, Норвегія, Фінляндія, Франція, Швеція) отримали право на жеребкування за два додаткові місця. Жеребкування відбулося в Манчестері. У процедурі жеребкування брали участь голкіпер "Рейнджерс" Аллан Макгрегор і нападаючий "Зеніту" Павло Погребняк. Щаслива доля дісталася Німеччині й Данії.

Рейтинг UEFA Fair Play заснований на даних, що їх надають офіційні делегати УЕФА з усіх матчів, які проходять під егідою цієї організації, причому як на клубному рівні, так і на рівні національних збірних. Підсумковий коефіцієнт країни складається на основі таких чинників, як позитивна гра, шанобливе ставлення до суперників і суддів, поведінка болільників і представників команди, кількість жовтих і червоних карток.