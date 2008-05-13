Сколарі назвав склад збірної Португалії на Євро-2008

Наставник збірної Португалії Луїс Феліпе Сколарі оголосив імена 23 футболістів, які візьмуть участь у чемпіонаті Європи з футболу, що стартує 7 червня в Швейцарії і Австрії. Головною несподіванкою стала відсутність в команді центрального півзахисника міланського "Інтера" Маніше, який регулярно грав у відбірковому циклі, передає Reuters.

Сколарі відмовився назвати причини, з яких Маніше, учасник Євро-2004 і ЧС-2006, не потрапив у склад. Бразильський тренер відзначив лише, що в команді зібрані висококласні гравці, від яких уболівальники і він сам чекають успішного виступу на континентальній першості.

До остаточного складу збірної Португалії увійшли 11 гравців, які брали участь в домашньому чемпіонаті Європи 2004 року, у фіналі якого португальці програли грекам з рахунком 0:1. Головний тренер збірної Португалії повідомив, що на час Євро-2008 він вибере групу з п`яти гравців (спів-капітанів), які допомагатимуть тренерському штабу в роботі.

Нагадаємо, що на чемпіонаті Європи Португалія потрапила групу А з командами Швейцарії, Туреччини і Чехії.

Склад збірної Португалії на Євро-2008:

Воротарі: Рікарду Перейра ("Бетіс", Іспанія), Кім Силва ("Бенфіка"), Руй Патрісіу ("Спортінг").

Захисники: Мігел Монтейру ("Валенсія", Іспанія), Жозе Босінгва ("Порту"), Паулу Феррейра ("Челсі"), Рікарду Карвалью ("Челсі"), Фернанду Мейра ("Штутгарт", Німеччина), Бруну Алвеш ("Порту"), Пепе ("Реал" Мадрид, Іспанія), Жорже Рібейру ("Боавішта").

Півзахисники: Рауль Мейрелес ("Порту"), Жоау Моутінью ("Спортинг"), Деку ("Барселона", Іспанія), Арманду Петіт ("Бенфіка"), Мігел Велозу ("Спортинг"), Кріштіану Роналду ("Манчестер Юнайтед", Англія), Сімау Саброза ("Атлетіко", Іспанія), Рікарду Куарежма ("Порту").

Нападаючі: Нуну Гомеш ("Бенфіка"), Угу Алмейда ("Вердер", Німеччина), Нані ("Манчестер Юнайтед", Англія), Елдер Поштіга ("Панатінаїкос", Греція).

Лента.ру