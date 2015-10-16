Ярмоленко підписав новий контракт з "Динамо" на п'ять років

Вихованець київського «Динамо» Андрій Ярмоленко підписав з клубом новий контракт, повідомляє прес-служба ФК "Динамо" (Київ).

Угода розрахована на п'ять років: з 14 жовтня 2015 року по 14 жовтня 2020 року.

Гравець, у якого попередній контракт закінчувався влітку 2016-го року, в минуле міжсезоння мав конкретні пропозиції від клубів англійської Прем'єр-ліги "Сток-Сіті" і "Евертона". Втім, президент ФК "Динамо" (Київ) Ігор Суркіс зазначив, що Ярмоленко він відпустить тільки в європейський клуб Топ-рівня

А на матчі відбіркового циклу Євро-2016 Україна - Іспанія, який відбувся 12 жовтня, був присутній тренер лондонського "Челсі" Жозе Моуріньо. Спеціаліст, за чутками, приїхав спостерігати саме за грою Ярмоленко.