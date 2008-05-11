”Баварія” може встановити новий рекорд бундесліги

Мюнхенська "Баварія" близька до встановлення нового рекорду бундесліги за найменшою кількістю пропущених м`ячів у сезоні, повідомляє офіційний сайт клубу.

Рекордне досягнення бременського "Вердера", встановлене в сезоні 1987-1988 років, дорівнює 22 м`ячам і тримається вже 20 років. За два тури до фінішу "Баварія", яка вже здобула звання чемпіона Німеччини, пропустила лише 18 м`ячів.

Новий рекорд стане заслуженою нагородою для багаторічного голкіпера мюнхенців Олівера Кана, який раніше заявив, що нинішній сезон стане для нього останнім в ігровій кар`єрі.