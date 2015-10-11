Жіноча збірна України з гандболу програла матч відбору Євро-2016 Чехії

Гості зуміли переламати хід гри у другому таймі, вигравши його з перевагою у 8 голів, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українки невпевнено почали перший тайм, багато помилялися і, як наслідок, програвали в рахунку. Тим не менш, до середини тайму вирівняли гру. а потім повели в рахунку і закінчили 30-хвилинку з перевагою в 4 голи - 12:8. Але, після перерви суперник перехопив ініціативу, швидко зрівняв рахунок і, в свою чергу, вийшов вперед. По ходу матчу перевага гостей сягала 6 м'ячів, а підсумкова перевага склала "+4".

Кращими гравцями матчу у складі збірної України стали Вікторія Борщенко та Ольга Передерій - по 5 голів. У команді Чехії відзначилася Каміла Кордовська - 7 голів.

Таким чином, збірна України програла другий матч поспіль (8 жовтня українки поступилися збірній Сербії - 25:34) і суттєво ускладнила собі завдання потрапити у фінальну частину чемпіонату Європи.

За регламентом турніру, в фінал Євро потрапляють по 2 найсильніші команди з кожної групи відбіркового турніру.

Матчі 3-4-го туру відбіркового турніру, в яких збірна України двічі протистоятиме команді Італії, відбудуться в березні 2016-го року. А матчі у відповідь з командами Сербії та Чехії пройдуть в червні наступного року.

Жіночий гандбольний Євро відбудеться в грудні 2016-го року у Швеції.