Боксери Замотаєв і Манукян вийшли у другий раунд ЧС

На чемпіонаті світу з боксу в Досі (Катар) завершилися матчі першого раунду, в рамках якого сьогодні свої поєдинки проводили два українці - Дмитро Замотаєв (до 49 кг) і Геворг Манукян (до 91 кг).

Замотаєв зустрівся з австралійцем Джошуа Інглішем і впевнено переміг суперника - 30:26, 30:27 і 29:28. Перевага українця було настільки велика, що в першому раунді один з арбітрів поставив рахунок 10: 8, що досить рідко зустрічається в боксі.

У свою чергу, Манукян протистояв поляку Ігору Якубовському і також впевнено виграв - 30:27, 30:27, 30:27.

Як повідомляв УНІАН, раніше у друге коло ЧС пройшли три українських боксери. У категорії до 60 кг Тимур Біляк зустрічався з Отаром Ераносяном з Грузії і переміг одноголосним рішенням суддів - 30:27, 29:28, 29:28. Ярослав Самофалов (до 69 кг) зустрічався зі шведом Кларенсом Гоерамом і також виявився сильнішим одноголосним реешніем суддів - тричі по 29:28. З точно таким же рахунком Олександр Хижняк (до 81 кг) здолав алжирця Абдельхафіда Бенаблая.

Чемпіонат світу з боксу-2 015 проходить у Досі (Катар) з 5 по 15 жовтня.