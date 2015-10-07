Президент ФІФА Блаттер відсторонений від виконання своїх обов'язків

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на The Guardian.

"Президент Блаттер відсторонений на 90 днів - це все, що ми знаємо", - заявив виданню радник глави ФІФА Клаус Штелкер.

Остаточне рішення про відсторонення Блаттера прийме в четвер глава арбітражної палати комітету з етики ФІФА Ханс-Йоахім Еккерт, повідомляє BBC.

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За даними Sky News, рішення про відсторонення, про яке офіційно буде оголошено, швидше за все, в четвер, ухвалене у зв'язку з тим, що швейцарська прокуратура 24 вересня порушила кримінальну справу стосовно Блаттера.

Як повідомлялося, за інформацією прокуратури Швейцарії, 12 вересня 2005 року Блаттер підписав контракт із Карибським футбольним союзом з продажу прав на телетрансляції чемпіонатів світу 2010 і 2014 років, який був невигідний ФІФА. Також прокуратура підозрює Блаттера в тому, що він при підписанні цієї угоди порушив свої обов'язки і діяв проти інтересів ФІФА.

Крім того, Блаттер "підозрюється в незаконному платежі голові Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Мішелю Платіні у розмірі 2 млн швейцарських франків із коштів ФІФА, який нібито був зроблений за виконання робіт в період січень 1999 - червень 2002 рр. та проведений в лютому 2011 року ", - сказано в повідомленні. Платіні надав прокуратурі Швейцарії інформацію з цього приводу.

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Наприкінці травня розгорівся найбільший в історії ФІФА скандал, коли в Цюріху за запитом американського правосуддя швейцарська поліція затримала сімох високопоставлених чиновників організації за підозрою в корупції. Всього звинувачення були пред'явлені 14 колишнім і діючим футбольним чиновникам.

За даними Міністерства юстиції США, за 24 роки вони отримали хабарі на суму близько $150 млн. Одночасно з цим стало відомо, що швейцарська поліція порушила кримінальну справу стосовно групи невідомих осіб, пов'язаних із відмиванням грошей під час виборів країн-організаторів ЧС-2010, ЧС-2018 і ЧС-2022. Генпрокуратура США і швейцарська влада тісно співпрацюють у справі про корупцію ФІФА, але відзначають, що кожен з органів веде своє розслідування.

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Глава ФІФА Йозеф Блаттер на конгресі організації 29 травня був переобраний на черговий термін, однак через чотири дні оголосив про відставку на тлі корупційних скандалів.

Виконком ФІФА 20 липня ухвалив, що вибори нового президента організації пройдуть 26 лютого наступного року. До цього часу Блаттер виконуватиме обов'язки голови організації.