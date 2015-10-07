Гравець "Зорі" і збірної Білорусі Сіваков напередодні матчу зі Словаччиною: "Українці просили допомогти"

13:37, 07 жовтня 2015
Спорт
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Півзахисник збірної Білорусі Михайло Сіваков розповів напередодні матчу зі словаками, що його партнери по луганській "Зорі" просили про допомогу.

Михаил Сиваков хочет, чтобы сборная Беларуси достойно завершила отборочный турнир / pressball.by

Гравець луганської "Зорі" і збірної Білорусі з футболу Михайло Сіваков розповів, що його партнери по луганській "Зорі" просили відібрати очки у головного конкурента у відборі на Євро-2016 команди Словаччини, повідомляє сайт УЄФА.

"Коли роз'їжджалися по збірним, то хлопці, як і інші представники команди, просили допомогти перемогою у Словаччині. Адже українці ведуть боротьбу зі словаками за друге місце в групі, але поки, як відомо, відстають на три очки", - зазначив Сіваков.

Також гравець зазначив: "Зоря" показує непоганий футбол, дає результат у чемпіонаті України. Шкода, трошки не вистачило, щоб пробитися в груповий етап Ліги Європи. Тренерський штаб збірної України, зрозуміло, стежить за нашим клубом, і, мабуть, неспроста викликає відразу шість виконавців. Значить, вони заслужили своєю грою".

Як повідомляв УНІАН, у передостанньому турі відбірного турніру Євро-2016 в Жиліні відбудеться матч Словаччина - Білорусь. Команді Словаччини, для того щоб гарантувати собі місце у двійці найсильніших Групи З і потрапити у фінальну частину чемпіонату Європи досить набрати 3 очки в матчах з Білоруссю і аутсайдером групи командою Люксембургу.

Збірна України відстає від Словаччини на 3 очки, а від лідера групи збірної Іспанії - на 5 очок.

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