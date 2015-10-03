УПЛ, 10-й тур, "Металург" - "Олімпік": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Запоріжжі проходить матч чемпіонату України з футболу, в якому "Металург" приймає на своєму полі донецький "Олімпік".

Зустрічаються команди, які на даний момент розташувалися в нижній частині турнірної таблиці - на 14-му і 12-му місцях відповідно.

"Металург" в останні тижні став найпопулярнішим клубом в медіа-просторі через повідомлення про можливу ліквідацію команди. Тим не менш, сьогоднішній матч у Запоріжжі відбудеться.

Незважаючи на коротку історію знайомств, дані суперники мали можливість добре вивчити один одного, адже в минулому році двічі зіграли ще й у рамках Кубка України. Разом - 4 зустрічі. А обидві гри сезону 2014/15 в чемпіонаті завершилися внічию - від "Металурга" 2:2 (вдома) та 0:0 (у гостях).

Нинішній сезон явно краще почали донеччани, але на певному етапі з різних причин зупинилися в досягненнях – як наслідок 4 поразки поспіль. Цим скористалися деякі з недавніх конкурентів , пішовши вгору, а дует аутсайдерів - "Чорноморець" і "Металург" - практично поглинув «Олімпік», і неприємна конкуренція сьогодні ведеться між тріо. Тому поєдинок дуже важливий для обох сторін.

На котируваннях букмекерських контор в сьогоднішній грі фаворитом вважається "Олімпік", ставки на перемогу якого приймаються з коефіцієнтом 1,75 до 1. У той же час на нічию можна поставити з розрахунку 3,36 до 1, а на перемогу "Металурга" - 4,55 до 1.

Матч "Металург" - "Олімпік" почнеться в Запоріжжі о 19.30. ТВ-трансляцію гри проведе телеканал 2+2.