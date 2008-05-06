Платіні подякував Путіну за «безпрецедентний» жест

Глава УЄФА Мішель Платіні подякував Москві за «історичне рішення» про надання британським уболівальникам права безвізового в`їзду до Росії під час проведення фіналу Ліги чемпіонів. Як пише газета The Guardian, Захід не розраховував на такий крок з боку Москви, враховуючи напруженість російсько-британських відносин. «Це чудова новина для футбольних фанатів, які мають намір приїхати на фінал Ліги чемпіонів в Москві, - відзначив Платіні. – Наше завдання полягає в тому, щоб переконатися, що вони зможуть в`їхати і виїхати з країни з найменшими ускладненнями». Він також відзначив, що повинен «подякувати президентові Росії Володимиру Путіну, російському уряду, владі Москви і Російському футбольному союзу за це виняткове і безпрецедентне рішення».

Газета.ру