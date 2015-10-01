Українка Козлова не змогла пробитися в півфінал тенісного турніру в Ташкенті

Гра завершилася з рахунком 3:6 3:6, повідомляє Великий теніс України.

Українська тенісистка не втримала перевагу яку здобула на початку першого сету, коли вела з брейком. Хібіно зрівняла рахунок (3-3), а далі не віддала суперниці жодного гейму в партії. У другому сеті вже японка вийшла вперед, але потім Козлова зробила зворотний брейк (3-3). І тут повторився сценарій першій партії, коли в кінцівці три гейми поспіль виграла Хібіно.

Як повідомляв УНІАН, напередодні, у поєдинку другого кола українка залишила за бортом змагань п'яту сіяну Катерину Сініакову. Для Козлової це також перший вихід в 1/4 фіналу на турнірах WTA.