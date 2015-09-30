"Шахтар" програв ПСЖ у матчі Юнацької ліги УЄФА

У Моршині завершився матч 2-го туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА (вік гравців - до 19 років), в якому донецький "Шахтар" приймав французький ПСЖ і програв з рахунком 1:4.

Доля матчу була вирішена вже у першому таймі.

Парижани потужно почали гру і на 7-й хвилині Огюстен отримав пас з глибини поля, обробив м'яч і завдав точного удару по воротах "Шахтаря". А в кінцівці тайму, на 44-й хвилині, після чергової подачі кутового Дюкур відправив м'яч у дальній кут воріт голкіпера гірників Романова.

На початку другого тайму, на 53-й хвилині, Якимець збив Турі у штрафному отримавши жовту картку і заробивши пенальті у ворота "Шахтаря". Перейра Де Са чітко реалізував 11-метровий, пробивши в лівий кут - Романов стрибнув, проте не дотягнувся - 0:3.

Перший і єдиний гол у складі гірників на 73-й хвилині забив Зубков, який знайшов вільний простір в штрафному й замкнув біля дальньої штанги пас Топалова. Але, на 81-й хвилині, гості відновили перевагу у три голи. Центральний захисник Дюкур пройшов по центру, залишив за спиною трьох гравців "Шахтаря" і вивів один на один з воротарем Огюстена. Форвард ПСЖ обіграв Романова і пробив по воротах, оформивши дубль.

Другий матч Групи А "Мальме" - "Реал" відбудеться сьогодні увечері.

Як повідомляв УНІАН, у першому турі "Шахтар" (U-19) програв мадридському "Реалу" з рахунком 0:4. Таким чином, гірники з двома поразками йдуть на останньому місці в турнірній таблиці - 0 очок. У ПСЖ - 4 бали, "Реал" - 3, "Мальме" - 1.