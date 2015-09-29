Українець Ельянов програв у півфіналі Кубка світу з шахів екс-українцю який представляє Росію Карякіну

Матч завершився з рахунком 2,5:3,5 очка, повідомляє офіційний сайт змагань.

На відміну від двох партій з класичним контролем часу, які пройшли вчора і позавчора і завершилися внічию, сьогодні три партії з чотирьох завершилися результативно.

Першим шанс на загальний успіх отримав Ельянов. У швидкі шахи він виграв партію білими на 40-му ходу і отримав перевагу в загальному рахунку - 2:1. Однак, граючи потім чорними не зумів утримати на дошці рівну позицію і програв - 2:2. У бліці першу партію білими також починав Ельянов, який упустив момент початку атаки суперника і після 65-го ходу змушений був визнати свою поразку. У свою чергу, граючи чорними на перемогу українець не зміг створити гостроти на дошці і після 69-ти ходів суперники погодилися на нічию.

Таким чином, українець опинився за крок від фіналу турніру і не зміг здобути путівку на Турнір претендентів за титул чемпіона світу з шахів.

У фіналі Кубка світу Карякін зіграє з іншим представником збірної Росії Петром Свідлером.

Як повідомляв УНІАН, Кубок світу з шахів проходить в Баку з 10 вересня по 5 жовтня.