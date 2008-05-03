Роналду наблизив ”МЮ” до перемоги в чемпіонаті Англії

Півзахисник "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду приніс своєму клубу чергову перемогу в чемпіонаті Англії з футболу, забивши два голи в матчі передостаннього (37-го) туру проти "Вест Хема" (4:1). Тепер щоб захистити титул чемпіона Англії, "МЮ" залишилася виграти одну зустріч - 11 травня у "Уїгана", повідомляє Eurosport.

У матчі з "Вест Хемом" Кріштіану Роналду відкрив рахунок вже на третій хвилині. Португалець зробив прохід по правому флангу, завдав удару по воротах і м`яч, зачепивши ногу захисника лондонців Джеймса Томкінса, влетів в ближній кут. На 24-ій хвилині Роналду забив другий гол, переправивши м`яч у ворота Роберта Гріна після навісу Оуена Харгрівза.

Ще через дві хвилини форвард "МЮ" Карлос Тевес точно пробив здалека. Незабаром "Вест Хем" відіграв один м`яч: Діну Ештону вдався точний удар через себе в падінні. Незадовго до перерви "Манчестер" залишився в меншості: за удар головою в обличчя суперника червону картку одержав португалець Нані.

Остаточний рахунок (4:1 на користь "МЮ") встановив Майкл Каррік. Півзахисник завдав дальнього удару, і м`яч, зрикошетивши від гравця "Вест Хема", потрапив у ворота лондонської команди.

Після цієї перемоги "Манчестер Юнайтед" набрав 84 очки і відірвався від "Челсі " на три очки.

Лента.ру