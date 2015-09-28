Дев`ять боксерів представлятимуть Україну на чемпіонат світу

Тренерська рада Федерації боксу України оприлюднила склад команди на чемпіонаті світу-2015, де країну представлятимуть 9 спортсменів, повідомляє прес-служба НОК України.

Команда буде представлена найсильнішим складом, де, зокрема, присутній призер чемпіонату світу Микола Буценко та медалісти I Європейських ігор в Баку – Геворг Манукян, Дмитро Замотаєв, Віктор Петров, Ярослав Самофалов та Олександр Хижняк.

На даний момент наша збірна проводить останні тренувальні збори перед змаганнями на Олімпійському навчально-спортивному центрі (Конча-Заспа).

Склад команди виглядає таким чином: Дмитро Замотаєв (49 кг), Ігор Сопінський (52 кг), Микола Буценко (56 кг), Тимур Беляк (60 кг), Віктор Петров (64 кг), Ярослав Самофалов (69 кг), Валерій Харламов (75 кг), Олександр Хижняк (81 кг) і Геворг Манукян (91 кг).

Чемпіонат світу з боксу відбуватиметься з 5 по 15 жовтня в Досі (Катар).