Коноплянка забив переможний гол за "Севілью" в матчі з "Райо Вальєкано"

Півзахисник збірної України та екс-гравець дніпропетровського "Дніпра" Євген Коноплянка забив переможний гол за "Севілью" в матчі чемпіонату Іспанії з "Райо Вальєкано".

Українець не потрапив до основного складу, але вийшов на заміну на 63-й хвилині (замінив Вісенте Іборра) і на 86-й хвилині ударом зі штрафного забив переможний гол. Перед цим епізодом рахунок в матчі був 2:2, а гол Коноплянки вирішив долю матчу - 3:2.

Як повідомляв УНІАН, раніше Коноплянка забив гол за "Севілью" в матчі Ліги чемпіонів з німецькою "Боруссією" з Менхенгладбаха.

Євген Коноплянка перейшов у "Севілью" влітку 2015-го року.