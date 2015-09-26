Коноплянка забив переможний гол за "Севілью" в матчі з "Райо Вальєкано"
23:43, 26 вересня 2015Спорт
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Гра завершилася з рахунком 3:2.
Reuters
Півзахисник збірної України та екс-гравець дніпропетровського "Дніпра" Євген Коноплянка забив переможний гол за "Севілью" в матчі чемпіонату Іспанії з "Райо Вальєкано".
Українець не потрапив до основного складу, але вийшов на заміну на 63-й хвилині (замінив Вісенте Іборра) і на 86-й хвилині ударом зі штрафного забив переможний гол. Перед цим епізодом рахунок в матчі був 2:2, а гол Коноплянки вирішив долю матчу - 3:2.
Як повідомляв УНІАН, раніше Коноплянка забив гол за "Севілью" в матчі Ліги чемпіонів з німецькою "Боруссією" з Менхенгладбаха.
Євген Коноплянка перейшов у "Севілью" влітку 2015-го року.
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