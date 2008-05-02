Фани Зеніта відзначили перемогу настоянкою глоду

У центрі Санкт-Петербурга всю ніч тривали народні гуляння з нагоди перемоги місцевого Зеніта над мюнхенською Баварією в півфіналі Кубка УЄФА.

Після закінчення матчу зі стадіону Петровський хлинув захоплений натовп зенітівських уболівальників. Місто вмить наповнилося переможними криками, звуками автомобільних клаксонів.

Як тільки пробки трохи розтанули, утворилися черги в магазинах, кафе і бари наповнилися уболівальниками. Частина з них пішла купатися в найближчих водоймищах. Оскільки магазини не продають міцні спиртні напої після 11 вечора, перемогу Зеніта відзначали в основному пивом.

Також за традицією фанати заходили в найближчі аптеки і купували високоградусні настоянки глоду і вівса, на які не розповсюджуються заборони міського законодавства.

Ніяких повідомлень про сутички або затримання футбольних фанатів, не надходило. Співробітники міліції Санкт-Петербурга лояльно поставилися до бурхливих проявів радості уболівальників і не стали перешкоджати масовим гулянням в центрі міста.

Нагадаємо, 1 травня, пітерський Зеніт в півфінальному матчі у відповідь Кубка УЄФА на своєму полі з рахунком 4:0 розгромив мюнхенську Баварію і вперше в своїй історії пробився у фінал Кубка УЄФА.

Корреспондент

Фото Фонтанка.ру