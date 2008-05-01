Шева подумає про своє майбутнє після 21 травня

Після виходу "Челсі" у фінал Ліги чемпіонів нападаючий "аристократів" і збірної України Андрій Шевченко заявив, що поки не готовий говорити про своє можливе повернення до "Мілана" цього літа. "Я зараз не говоритиму на цю тему з поваги до уболівальників і керівників лондонського клубу, - цитує форварда Transfermarketweb. - 21 травня "Челсі" зіграє у фіналі Ліги Чемпіонів (проти "Манчестер Юнайтед"), і до того часу я збираюся зосередитися виключно на проблемах моєї нинішньої команди. А далі буде видно".

Спорт-Экспресс