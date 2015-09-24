КДК ФФУ зняв із "Карпат" заборону на трансфери

Вже у п’ятницю львівський клуб зможе заявляти вільних агентів, а з початком нового трансферного вікна повноцінно працювати на трансферному ринку, повідомив інформаційному центру ФК «Карпати» в.о. генерального директора клуба Юрій Дячук-Ставицький.

«Зі сторони клубу ми показали виконану і проведену роботу щодо проблемних питань, відповідно, це просто не могло залишитися непоміченим. Власне, нещодавно до нас приїжджали керівники ФФУ та Прем’єр-ліги, які відзначили дуже позитивну динаміку зрушень і були готові підтримати наш клуб під час вирішення наболілих проблем. Зважаючи на все це, КДК зняв із «Карпат» заборону проводити трансферну діяльність, тому поки що ми матимемо змогу заявляти вільних агентів, аж до відкриття трансферного вікна. Далі уже ми зможемо повноцінно працювати на трансферному ринку», - зазначив Дячук-Ставицький.

«Тепер, думаю, перед командою можна ставити завдання. Сподіваюся, їх ми озвучимо на зустрічі з уболівальниками, що відбудеться у п’ятницю ввечері, перед матчем проти луцької «Волині». Але для цього ми будемо зараз шукати гравців, які зможуть підсилити нашу команду. Разом із головним тренером проведемо роботу в цьому напрямку» – підсумував в.о. генерального директора.

На даний момент "Карпати" посідають 7-ме місце в середині турнірної таблиці УПЛ. Після 8 матчів у команди 10 набраних очок.