"Барселона" вперше за 7 років програла в чемпіонаті Іспанії з різницею у три голи

Зустріч, що пройшла у Віго, завершилася з рахунком 4:1, передає ТАСС.

У складі гостей відзначився Неймар (80-та хвилина). У "Сельти" голи на свій рахунок записали Ноліто (26), Яго Аспас (30, 56) і Джон Гвідетті (83).

"Барселона" зазнала першої поразки в нинішньому чемпіонаті. "Сельта" продовжила безпрограшну серію в поточному турнірі, на рахунку команди 4 перемоги і одна нічия.

Каталонський клуб зазнав поразки в чемпіонаті Іспанії з різницею в три м'ячі вперше з 2008 року. У сезоні-2007/08 "Барселона" поступилася в гостьовому матчі національної першості мадридському "Реалу" з аналогічним рахунком - 1:4.

В наступному турі 26 вересня "Барселона" вдома зустрінеться з клубом "Лас-Пальмас", "Сельта" в той же день в гостях зіграє з "Ейбаром".

Читайте такожМессі названий кращим футболістом Європи

Раніше УНІАН повідомляв, що Федерація футболу Іспанії почала розслідування дивного характеру матчу. Зокрема, іспанських гравців "Барселони" і "Депортіво" підозрюють у договірному характері матчу останнього 38-го туру чемпіонату Приклади сезону 2014/15.