Нападник "Баварії" Левандовскі забив п'ять голів за дев'ять хвилин (відео)

"Баварія" програвала після першого тайму 0:1, коли на 51-й хвилині польський форвард зрівняв рахунок, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Менше ніж через хвилину він забив другий гол, потім відзначився на 55-й, 57-й і 60-й хвилині.

Матч так і закінчився з рахунком 5:1 на користь мюнхенців.

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В іграх команд провідних ліг світу так звані "пента-трики" (п'ять голів, забитих в одному матчі одним футболістом) трапляються вкрай рідко, а такий короткий відрізок часу, за який це вдалося зробити Роберту Левандовскі, робить його досягнення унікальним в історії футболу.