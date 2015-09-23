Нападник "Баварії" Левандовскі забив п'ять голів за дев'ять хвилин (відео)
03:59, 23 вересня 2015Спорт
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Нападник мюнхенської "Баварії" Роберт Левандовські в матчі проти "Вольфсбурга" забив за дев'ять хвилин п'ять голів у ворота суперника.
REUTERS
"Баварія" програвала після першого тайму 0:1, коли на 51-й хвилині польський форвард зрівняв рахунок, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.
Менше ніж через хвилину він забив другий гол, потім відзначився на 55-й, 57-й і 60-й хвилині.
Матч так і закінчився з рахунком 5:1 на користь мюнхенців.
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В іграх команд провідних ліг світу так звані "пента-трики" (п'ять голів, забитих в одному матчі одним футболістом) трапляються вкрай рідко, а такий короткий відрізок часу, за який це вдалося зробити Роберту Левандовскі, робить його досягнення унікальним в історії футболу.
Роберт Левандовський забив 5 голів за 9 хвилин
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