Помер знаменитий нападник "Шахтаря" Юрій Ананченко
15:09, 21 вересня 2015Спорт
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Автор дубля у ворота московського "Торпедо" у фіналі Кубка СРСР-1961 пішов з життя у віці 74 років.
junior.shakhtar.com
На 75-му році життя перестало битися серце знаменитого нападаючого донецького «Шахтаря» Юрія Ананченко, повідомляє прес-служба ФК "Шахтар".
Футболіст виступав у складі донецької команди у 1959-1967 роках.
За роки кар'єри у "Шахтарі" він провів 178 матчів, в яких забив 53 м'ячі.
З ім'ям Ананченко пов'язані перші історичні успіхи «Шахтаря». Зокрема, завдяки дублю Юрія Ананченко у фінальному матчі з московським «Торпедо» «гірники» вперше завоювали Кубок СРСР у 1961 році.
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