Помер знаменитий нападник "Шахтаря" Юрій Ананченко

На 75-му році життя перестало битися серце знаменитого нападаючого донецького «Шахтаря» Юрія Ананченко, повідомляє прес-служба ФК "Шахтар".

Футболіст виступав у складі донецької команди у 1959-1967 роках.

За роки кар'єри у "Шахтарі" він провів 178 матчів, в яких забив 53 м'ячі.

З ім'ям Ананченко пов'язані перші історичні успіхи «Шахтаря». Зокрема, завдяки дублю Юрія Ананченко у фінальному матчі з московським «Торпедо» «гірники» вперше завоювали Кубок СРСР у 1961 році.