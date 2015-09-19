Збірна Литви обіграла Сербію і вийшла у фінал Євробаскету

У Ліллі (Франція) завершився півфінальний матч Євробаскету, в якому збірна Литви зустрічалась з командою Сербії й обіграла суперника з рахунком 67:64, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч проходив у впертій і приблизно рівній боротьбі. Команди періодично йшли у відриви не більше ніж на 8-10 балів, але практично відразу жу відновлювали статус-кво.

Першу чверть литовці виграли з різницею у 5 очок (22:17), а в другій вже домінували серби - 17:13 і загальний рахунок 35:34 на користь прибалтійської команди. А після великої перерви литовці довели свою перевагу в загальному рахунку до +5 у третій 10-хвилинці (13:9, 48:43) і не дозволили супернику наздогнати себе у заключні 10 хвилин гри - 19:21.

Кращим гравцем матчу у складі переможців став Йонас Валанчунас, на рахунку якого 15 очок.

Таким чином, збірна Литви не тільки виступить у фіналі, але і також здобула путівку на Олімпійські ігри-2016 в Ріо-де-Жанейро. Згідно з правилами відбору на баскетбольний турнір бразильських Ігор, дві кращі команди за підсумками Євробаскету отримують прямі путівки, а ті, що посіли 3-7 місця - потрапляють на відбірковий турнір до Олімпіади.

Напередодні, в першому півфіналі збірна Іспанії обіграла команду Франції з рахунком 80:75 і також завоювала пряму путівку на Олімпійські ігри.

У неділю, 20 вересня, у фіналі Євробаскету-2015 зіграють збірні Іспанії та Литви.