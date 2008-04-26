Результати 27 туру чемпіонату України (доповнено)

Закінчився 27 тур чемпіонату України. У турі не було жодної нічиєї, забито 23 голи.

Карпати - Шахтар 2:4 (Фещук 22, Худобяк 48 - Гладкий 10, Фернандіньо 28, Брандау 30, 89 пен)

Металург Д - Закарпаття 5:0 (Косирін 6, 24, 66, Ткаченко 35, Аракелян 88)

ФК Харків - Ворскла 0:3 (Цуррі 38 пен, Чичиков 43, Єсін 55)

Металург З - Арсенал 0:1 (Лисенко 71)

Кривбас - Металіст 0:3 (Ганчаржик 29, Дєвіч 45, Коельо 66)

Динамо - Зоря 3:0 (Мілевський 30, Алієв 45, Кравець 90)

Нафтовик - Таврія 0:1 (Гоменюк 89)

Нагадаємо, що вчора Дніпро виграв у Чорноморця 1:0 (Шершун 30).

Таким чином, перші п`ять команд узяли по три свої очки і залишилися на колишніх місцях: Шахтар 65, Динамо 64, Металіст 58, Дніпро 54, Таврія 43 очки.

Далі йдуть Арсенал 37, Чорноморець 36, Металург З 33, Ворскла 32, Металург Д 30, Карпати 29, Кривбас 28, ФК Харків 26, Зоря 25, Нафтовик 22, Закарпаття 18. Зазначимо, що з шістьох команд, які замикають таблицю, жодна не виграла