Відсторонений від роботи генсек ФІФА Вальке відкидає звинувачення на свою адресу
08:04, 18 вересня 2015Спорт
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Генеральний секретар Міжнародної федерації футболу Жером Вальке, відсторонений від роботи, спростував звинувачення в причетності до нелегальних схем продажу квитків на чемпіонат світу 2014 року в Бразилії.
Фотоілюстрація / tvc.ru
Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, в офіційному повідомленні адвоката Вальке Баррі Берке говориться, що "Вальке однозначно відкидає сфабриковані і жахливі" звинувачення, і що він "ніколи не отримував ніяких грошей або цінних речей від Алона".
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Раніше повідомлялося, що звинувачення проти Вальке висунув Бенні Алон, власник компанії, яка займається продажем квитків на чемпіонати світу.
На думку влади США, в 2008 році Вальке міг перевести 10 млн доларів з рахунків організації на рахунку колишнього віце-президента ФІФА Джека Уорнера, звинуваченого в корупції.
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