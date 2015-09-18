Відсторонений від роботи генсек ФІФА Вальке відкидає звинувачення на свою адресу

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, в офіційному повідомленні адвоката Вальке Баррі Берке говориться, що "Вальке однозначно відкидає сфабриковані і жахливі" звинувачення, і що він "ніколи не отримував ніяких грошей або цінних речей від Алона".

Читайте такожЗМІ: справу про корупцію у ФІФА буде розширено

Раніше повідомлялося, що звинувачення проти Вальке висунув Бенні Алон, власник компанії, яка займається продажем квитків на чемпіонати світу.

На думку влади США, в 2008 році Вальке міг перевести 10 млн доларів з рахунків організації на рахунку колишнього віце-президента ФІФА Джека Уорнера, звинуваченого в корупції.