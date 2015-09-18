Маркевич про гру з "Лаціо": Ми взяли очко, а гра забувається

Наставник дніпропетровського "Дніпра" поділився своїми враженнями від першого матчу команди в новому сезоні Ліги Європи, зазначивши, що головне - результат був досягнутий.

Зокрема, тренер зазначив: "Ми програли боротьбу в першому таймі в центрі поля. «Лаціо» грав агресивно і не давав нам грати так, як хотілося б. Другий тайм був набагато краще, тому що вийшли гравці більш творчого плану. Ясно, що було непросто, адже «Лаціо» побудував гру тактично грамотно. У нас не все виходило — я згоден з вами. Але ми взяли очко, і, як кажуть, гра забувається. Тим більше друга пара також зіграла внічию, так що все попереду".

Коментуючи ту обставину, що по ходу матчу практично не було дальніх ударів у виконанні гравців "Дніпра", Маркевич зазначив: "Так, потрібно турбувати воротаря. Єдиний удар, по-моєму, завдав Едмар. Хотілося б, звичайно. Треба бити по воротах. І Ротань це може, й інші футболісти. Є, над чим працювати. Взагалі, хочу сказати, що у нас повно новачків. Звичайно, інакше вони будуть грати в Римі. Всі на ходу. Зрозумійте правильно, ми пробуємо їх випускаємо. Дайте хоч трохи часу".

А говорячи про шумову підтримки, яку журналісти намагалися створити на трибунах "Дніпро-Арени" (матч за рішенням УЄФА проходив без глядачів) Маркевич зазначив: "Дійсно, я вдячний кореспондентам. Шумовий фон був серйозним, і ми його відчували. До кінця ви за нас вболівали, тому ми і зрівняли на останній хвилині".

Як повідомляв УНІАН, днепропетрвоский "Дніпро" в першому матчі Ліги Європи зіграв внічию з італійським "Лаціо" з Риму - 1:1.