"Дніпро" зіграв внічию з "Лаціо" в матчі Ліги Європи

У Днепропетовске завершився матч 1-го туру Ліги Європи, в якому "Дніпро" приймав на своєму полі італійський "Лаціо" і звів гру внічию - 1:1.

Доля матчу була вирішена в доданий арбітром час, на 94-й хвилині.

Гості мали перевагу по ходу матчу і в кінцівці першого тайму, на 34-й хвилині сербський легіонер "Лаціо" Саша Мілінкович-Савіч відкрив рахунок. Надалі гості без проблем утримували свою перевагу, але грали відверто вальяжно. "Дніпро" ж, до пори, до часу, не міг нічого протиставити супернику. Лише ближче до кінцівці гри господарі поля зуміли створити тиск на ворота суперника, а в додані арбітром 3 хвилини провести ряд атак. Остання з них, вже на 94-й хвилині, завершилася подачею Матеуса з кута штрафного і точним ударом головою Євгена Селезньова - 1:1.

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, за якою можна простежити за ходом матчу.

У пареллельному іншому матчі групи французький "Сент-Етьєн" і норвезький "Русенборг" також зіграли внічию, але більш результативну - 2:2.

Матчі 2-го туру Ліги Європи відбудуться 1-го жовтня.